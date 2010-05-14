В Україні збільшилась реалізація мобільних терміналів

В Україні за І квартал поточного року реалізація мобільних терміналів (телефонів, смартфонів і комунікаторів) збільшилася на 48%, порівняно з аналогічним торішнім показником, – до 1,28 млн. штук.

Про це йдеться у дослідженні компанії Unitrade Group, наданому агентству УНІАН.

За цей самий період зростання ринку мобільних терміналів в Україні в грошовому еквіваленті становило 41,8% - до 154,9 млн. дол.

При цьому середня собівартість одного реалізованого мобільного терміналу за підсумками першого кварталу 2010 року становила 121 дол. США.

Продаж мобільних телефонів (без урахування смартфонів і комунікаторів) у першому кварталі 2010 року становив 1,137 млн. пристроїв. У грошовому вираженні ринок становив близько 110,3 млн. дол. Середня собівартість одного проданого телефону становила 97 дол.

Продаж смартфонів і комунікаторів у першому кварталі 2010 року становив близько 143 тис. пристроїв, в грошовому вираженні – понад 44.6 млн. дол. Середня собівартість у групі “смартфони і комунікатори” становила 312 дол. Частка смартфонів і комунікаторів в загальному обсязі проданих у першому кварталі 2010 р мобільних терміналів становила 11,2%.

За оцінкою Unitrade Group, частки виробників смартфонів і комунікаторів, реалізованих за перший квартал 2010 року, розподілилися таким чином: до першої трійки виробників мобільних терміналів за наслідками першого кварталу 2010 роки увійшли: Nokia (47%), Samsung (34%), LG (14%).

Аналіз розподілу продажу мобільних терміналів за ціновими діапазонами у першому кварталі 2010 показав щодо того самого періоду 2009 року, що попит перерозподілився на користь бюджетних мобільних телефонів «до $70» і пристроїв цінового діапазону «$130-$200».

Таким чином, внаслідок перерозподілу часток цінових сегментів знизилася собівартість мобільного терміналу – за підсумками продажу у першому кварталі 2010 середня собівартість зменшилася на 4,7%, порівняно з першим кварталом 2009 року, і становила 121 дол. (у 1-му кварталі 2008 р. – 127 дол.).

За оцінками аналітиків Unitrade Group, в 2010 році на ринку України бути реалізовано близько 5,3 млн. мобільних терміналів.

Довідка УНІАН. Unitrade Group працює на українському ринку IT-рітейлу з 1994 р. Unitrade Group є керуючою компанією роздрібними мережами Unitrade і City.com.