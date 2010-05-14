Стаханівський вагонобудівний завод одержав збиток 56,3 млн. грн.

ВАТ «Стаханівський вагонобудівний завод» (Луганська обл.), яке входить до складу холдингової компанії «АвтоКрАЗ», завершило 2009 рік з чистим збитком 56,304 млн. грн., тоді як в 2008 році чистий прибуток складав 95,162 млн. грн.

Про це сказано у звіті про фінансово-економічну діяльність підприємства за 2009 рік, опублікованому на сайті Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

У повідомленні наголошується, що в 2009 році Стаханівський вагонобудівний завод скоротив чистий прибуток на 74,2%, у порівнянні з 2008 роком, - до 457,045 млн. грн., а також скоротив валовий дохід (виручку) від реалізації на 74,7% – до 460,648 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, в 2008 році Стаханівський вагонобудівний завод збільшив чистий прибуток на 91,1%, в порівнянні з 2007 роком, до 95,162 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ “Стаханівський вагонобудівний завод” є одним з лідерів машинобудування серед підприємств України. Більше 40 років Стаханівський вагонобудівний завод спеціалізується на випуску вантажного рухомого складу, що не має аналогів за рівнем якості на всьому пострадянському просторі.