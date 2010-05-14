Стаханівський вагонобудівний завод одержав збиток 56,3 млн. грн.

15:47, 14 травня 2010
Транспорт/Звя'зок
0

За підсумками 2009 р.

ВАТ «Стаханівський вагонобудівний завод» (Луганська обл.), яке входить до складу холдингової компанії «АвтоКрАЗ», завершило 2009 рік з чистим збитком 56,304 млн. грн., тоді як в 2008 році чистий прибуток складав 95,162 млн. грн.

Про це сказано у звіті про фінансово-економічну діяльність підприємства за 2009 рік, опублікованому на сайті Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

У повідомленні наголошується, що в 2009 році Стаханівський вагонобудівний завод скоротив чистий прибуток на 74,2%, у порівнянні з 2008 роком, - до 457,045 млн. грн., а також скоротив валовий дохід (виручку) від реалізації на 74,7% – до 460,648 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, в 2008 році Стаханівський вагонобудівний завод збільшив чистий прибуток на 91,1%, в порівнянні з 2007 роком, до 95,162 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ “Стаханівський вагонобудівний завод” є одним з лідерів машинобудування серед підприємств України. Більше 40 років Стаханівський вагонобудівний завод спеціалізується на випуску вантажного рухомого складу, що не має аналогів за рівнем якості на всьому пострадянському просторі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter