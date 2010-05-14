УЗ розробить нормативи з використання загального парку вагонів СНД

Українська сторона опікуватиметься розробкою нормативної документації з використання загального парку вагонів залізничних адміністрацій країн – учасниць СНД і приватних операторів вагонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», з такою ініціативою виступив генеральний директор відомства Михайло КОСТЮК під час 52-го засідання Ради залізничного транспорту країн – учасниць СНД, яке проходить 13-14 травня в Юрмалі (Латвія).

Згідно з повідомленням, на засіданні Ради залізничного транспорту значну увагу було приділено питанню організації роботи в умовах зміни структури вагонного парку за формою власності.

Як відзначив гендиректор «Укрзалізниці», українська сторона запропонувала свої послуги щодо розробки нормативної документації у зв`язку зі зміною форми власності вагонного парку.

«До цієї роботи ми залучили науковців наших провідних вищих навчальних закладів – Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту України і Української державної академії залізничного транспорту (Харків). Всі учасники 52-го засідання Ради погодилися з тим, що Україна буде провідним виконавцем цієї роботи. Наприкінці червня в Києві вже заплановано провести круглий стіл з даної теми за участю керівників залізничних адміністрацій і найбільших компаній-операторів приватного рухомого складу країн СНД і Балтії. Також ми є ініціаторами гармонізації нормативної бази», – відзначив М.КОСТЮК.

За його словами, на засіданні Ради також розглядалося питання збільшення транспортного потенціалу і обсягів перевезень країн Співдружності шляхом оптимізації роботи вагонного парку. «Нам необхідно поліпшити роботу з існуючим вагонним парком. Є величезний ресурс в удосконаленні управління вагонним парком, зокрема, зменшення порожнього пробігу вагонів, поліпшення обороту вагонів. Якщо адміністрації залізниць більш ефективно використовуватимуть вагонний парк, то ми зможемо регулювати ціновий процес і задовольнити потреби клієнта», – підкреслив гендиректор «Укрзалізниці».

Учасники зустрічі також обговорили план формування вантажних потягів і вагонів з контейнерами в міжнародному сполученні, питання взаєморозрахунків між залізничними адміністраціями тощо.

За підсумками засідання Ради підписано протокол, в який включено 16 важливих питань. Зокрема, це питання взаємодії між адміністраціями залізниць, управління процесом перевезень тощо.

Як повідомляв УНІАН, у 52-му засіданні Ради залізничного транспорту країн – учасниць СНД взяли участь керівники залізничних адміністрацій Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, України, асоційовані члени Ради – керівники адміністрацій залізниць Болгарії, Грузії, Латвії, Фінляндії. У засіданні Ради також взяли участь керівники адміністрацій залізниць Литви і Естонії.