Кабмін призначив Кордяніна заступником голови Державіаадміністрації

Розпорядження від 12 травня

Кабінет міністрів України призначив Юрія КОРДЯНІНА заступником голови Державної авіаційної адміністрації. Текст відповідного розпорядження (від 12 травня п.р. № 1030-р) розміщено на сайті уряду. Нагадаємо, Ю.КОРДЯНІН у 2006-2007 рр. обіймав посаду заступника директора Держдепартаменту авіатранспорту при Мінтрансзв’язку.

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