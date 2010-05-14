Кабмін призначив Кордяніна заступником голови Державіаадміністрації
17:19, 14 травня 2010Транспорт/Звя'зок
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Розпорядження від 12 травня
Кабінет міністрів України призначив Юрія КОРДЯНІНА заступником голови Державної авіаційної адміністрації.
Текст відповідного розпорядження (від 12 травня п.р. № 1030-р) розміщено на сайті уряду.
Нагадаємо, Ю.КОРДЯНІН у 2006-2007 рр. обіймав посаду заступника директора Держдепартаменту авіатранспорту при Мінтрансзв’язку.
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