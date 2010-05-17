Попередній рапорт про смоленську трагедію оприлюднять у червні

Попередній рапорт причин катастрофи літака Президента Польщі Леха Качинського, який розбився 10 квітня під російським Смоленськом, може бути оприлюднений до червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Едмунт КЛІХ - представник Польщі в комісії Міждержавного авіаційного комітету Російської Федерації, яка розслідує катастрофу.

Він зазначив, що зазвичай попередній рапорт причин авіакатастрофи оприлюднюється упродовж 30 днів, але через важливість справи у випадку літака Л.Качинського його підготовка займе більше часу.

"Ми домовилися з російською стороною, що до двох місяців від випадку якась форма вступного рапорту буде опублікована", - сказав Е.КЛІХ, якого цитують польські медіа.

Польський представник в комісії, який за кілька днів після катастрофи заявив публічно про те, що поляки виконують роль прохачів під час розслідування причин катастрофи, цього разу оцінив співпрацю з росіянами дуже позитивно.

"Співпраця є особливо доброю, відколи визначено, що дослідження буде проводитися згідно 13 доповнення Конвенції про міжнародний цивільний авіарух... Ми в кращій ситуації, ніж якби це був цивільний літак якоїсь авіалінії", - пояснив він.

Е.КЛІХ також зауважив, що смоленська авіакатастрофа сталася через дуже багато факторів, і що найгірша погода не може бути причиною падіння президентського літака.

Як повідомляв УНІАН, польська прокуратура планувала 22 квітня оприлюднити запис двох основних "чорних скриньок" літака Л.Качинського, що дозволило б пролити світло на причини авіактастрофи.

Однак того дня прокурори заявили, що оприлюднять записи лише після того, як отримують оригінали від росіян та проведуть експертизу авнтентичності записів.

Поляки розраховували отримати оригінали "до двох тижнів", але 7 травня генеральний прокурор Польщі Анджей СЕРЕМЕТ після візиту до Москви заявив , що через погану якість записів зміст "чорних скриньок" буде оприлюднено пізніше, ніж планувалося.

Довідка УНІАН. Найбільша опозиційна партія у Польщі "Право і справедливість", співзасновником якого був трагічно загиблий президент Л.Качинський, критикує польські власті за те, що вони не перейняли слідства смоленської авіакатастрофи у росіян, без дозволу яких польські прокурори навіть не мають права оприлюднювати докази у справі.

Опозиціонери і низка оглядачів також відзначають, що місяць після авіакатастрофи літака Президента Польщі практично нічого не відомо про її причини, а на місці катастрофи можна було знайти особисті речі жертв та уламки президентського лайнера.

Опозиціонери також намагаються з’ясувати, чому слідство катастрофи ведеться, як у випадку цивільних авіарейсів, в той час як президентський ТУ-154 був літаком Міністерства оборони Польщі.