У Британських аеропортах "Хітроу" та "Гетвік" діють обмеження

Лондонські аеропорти знову відкриваються після шестигодинного закриття, пов'язаного з приходом нової хмари вулканічного попелу з Ісландії, сказано у повідомленні британської служби управління повітряним рухом NATS.

Найбільший у Великобританії аеропорт "Хітроу" біля Лондона, а також лондонські "Гетвік" і "Сіті" у ніч на понеділок виявилися в зоні, закритій для польотів через підвищення концентрації вулканічного попелу, передає РІА «Новини». Проте, з 7.00 ранку понеділка (10.00 мск) заборона на польоти була знята. "Хітроу" та "Гетвік" виявилися за межами зони, закритої для польотів, проте, деякі обмеження будуть у зв'язку з їх безпосередньою близькістю до зони закриття, що позначиться, зокрема, на рейсах, що прибувають у "Гетвік", - зазначено у повідомленні.

Ці обмеження діятимуть як мінімум до 13.00 за британським літнім часом (16.00 мск). У зоні, закритій для польотів авіації, також залишаються аеропорти Кардіффа та Суонсі в Уельсі, Бристоля і Фарнборо в Англії, Едінбура, Абердина та Інвернесса в Шотландії і усі аеропорти Північної Ірландії. NATS спільно з Управлінням цивільної авіації САА і Метеобюро Великобританії продовжують моніторити ситуацію та інформуватимуть громадськість про усі зміни в повітряному русі. Усім пасажирам рекомендують уточнювати стан свого рейсу перед виїздом в аеропорт безпосередньо у авіакомпанії, з якою вони летять. Ісландський вулкан Ейяфьятлайокудль почав виверження 14 квітня, що привело до утворення великої хмари попелу, що є небезпечною для турбін авіаційних двигунів. Європейські служби безпеки польотів прийняли рішення на якийсь час закрити повітряний простір над багатьма територіями, включаючи Великобританію і Ірландію. Більшість аеропортів Європи майже тиждень - з 15 до 20 квітня - були повністю закриті для вильоту і прильоту авіалайнерів. На початку травня аеропорти Ірландії, Північної Ірландії і Шотландії знову були вимушені закритися на деякий час через прихід нової хмари вулканічного попелу. До лондонських аеропортів хмара у ті дні не дійшла.