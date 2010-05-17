Пасажиропотік на кордоні України з Польщею зріс

Прикордонна служба Польщі у першому кварталі поточного року зареєструвала 2,7 млн. перетинів у пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, що на 8,6% більше, ніж за перші три місяці минулого року.

За даними польських прикордонників, які має в розпорядженні УНІАН, наземну межу перетнуло 1,7 млн. іноземців, абсолютна більшість з яких - громадяни України. Це на 34% більше від показників за перший квартал 2009 року.

Прес-служба не надала даних про перетин кордону громадянами Польщі, які минулого року удвічі скоротили поїздки в Україну, що призвело до падіння пасажиропотоку на загальному кордоні на третину.

Польська прикордонна служба в першому кварталі у рамках малого прикордонного руху зафіксувала 538 тисяч перетинів кордону українськими громадянами.

За цей період в Польщу в'їхало 269 600 українців, а повернулося в Україну 269 050.

Частка пасажиропотоку на польсько-українському кордоні в загальному пасажиропотоці кордону Польщі, яка де-факто є межею 27 країн Євросоюзу і 25 країн Шенгенської зони, виросла до 44,1% проти 44% за перші три місяці минулого року.

Як повідомляв УНІАН, пасажиропотік на кордоні України з Польщею минулого року скоротився на 30% після падіння на 15% в 2008 році, коли Польща приєдналася до Шенгенської зони і посилила правила видачі віз українським громадянам.

У 2009 році на наземних пунктах пропуску загального кордону було зафіксовано 11,7 млн. перетинів порівняно з 16,2 млн. в попередньому році і 19,4 млн. перетинів у 2007 році.

Довідка УНІАН. Польща з кінця 2007 року видає українцям візи за правилами Шенгенської зони, до якої країна приєдналася 21 грудня 2007 року.

Поляки ввели візовий режим для українців восени 2003 року, напередодні вступу країни до Євросоюзу, але видавали їх безкоштовно. Громадяни України отримували візи практично без проблем, тоді як країни Шенгенської зони вважали за правило відмовляти українцям у візах через те, що багато хто з них залишався нелегально працювати в розвинених європейських країнах.

До Шенгенської зони входять 22 держави Євросоюзу, а також Швейцарія, Ісландія та Норвегія.