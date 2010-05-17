На ремонт доріг Дніпропетровська виділили 30 млн. грн.

Дніпропетровська обласна рада виділила з обласного бюджету на поточний рік 30 млн. грн. на ремонт доріг у Дніпропетровську.

Про це сказано у рішенні сесії облради, яку має в розпорядженні УНІАН.

Дніпропетровськ у 2010 р. визначений ключовою територією у розподілі коштів обласного бюджету.

За словами голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олександра ВІЛКУЛА, стан доріг є однією з головних проблем обласного центру, для вирішення якої в поточному році віддано пріоритетне фінансування.

Усього на ремонт і реконструкції автомобільних доріг в Дніпропетровській області на 2010 р. в обласному бюджеті передбачено 53,06 млн. грн.