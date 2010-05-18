У всеукраїнському рейтингу соціальна мережа автомобілістів посіла 2-ге місце

Автомобільний соціальний портал AutoVisio посів друге місце в галузі "Споживчі товари" у всеукраїнському голосуванні, яке проводилося газетою "Дело".

В загальному рейтингу перша в Україні соціальна мережа автомобілістів виявилася на 18 позиції у списку зі 165 представлених вітчизняних брендів, обійшовши за популярністю провідні українські телеканали, мережі ресторанів, ряд кондитерських і алкогольних компаній.

Рейтинг складався на підставі голосів користувачів, які в період з 1 квітня по 11 травня п.р. могли віддати перевагу улюбленому бренду. В результаті, портал одержав більше тисячі голосів від автомобілістів, які відзначили його як цікавий та корисний ресурс.

Нагадаємо, Автомобільний соціальний портал AutoVisio був презентований українським автомобілістам у вересны 2009 р. групою автовласників-ентузіастів. Він об`єднав у собі принципи соціальної мережі й унікальні сервіси, такі як можливість побачити ціни на бензин, відгуки користувачів щодо якості палива на українських АЗС і дані про якість палива, надані спеціальною лабораторією при AutoVisio.