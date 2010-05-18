Україна розраховує на збільшення для своїх перевізників
11:35, 18 травня 2010Транспорт/Звя'зок
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З боку РФ
Україна отримала підтримку з боку Російської Федерації щодо можливості збільшення квоти дозволів для українських перевізників на 2010 рік для здійснення перевезень на в`їзд і виїзд із третіх країн.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України.
Згідно з повідомленням, уже в кінці травня питання щодо збільшення квоти дозволів будуть винесені на обговорення під час проведення двосторонньої українсько-російської змішаної комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень.
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