Україна розраховує на збільшення для своїх перевізників

Україна отримала підтримку з боку Російської Федерації щодо можливості збільшення квоти дозволів для українських перевізників на 2010 рік для здійснення перевезень на в`їзд і виїзд із третіх країн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України.

Згідно з повідомленням, уже в кінці травня питання щодо збільшення квоти дозволів будуть винесені на обговорення під час проведення двосторонньої українсько-російської змішаної комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень.