Аеропорт «Бориспіль» готує персонал

Персонал для роботи на терміналі «F», що будується в Міжнародному аеропорту «Бориспіль», уже відібраний, зараз проходить його підготовка в навчальному центрі ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації) з авіаційної безпеки аеропорту «Бориспіль».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України.

Як зазначається у повідомленні, на даний час у приміщенні майбутнього терміналу вже повністю змонтовані стійки реєстрації, системи кондиціювання та вентиляції, прокладені всі необхідні мережі, монтується обладнання, система обробки багажу і закінчуються фасадні роботи. Найближчим часом буде проведено тестування системи реєстрації.

Зараз будується територія навколо терміналу, зокрема привокзальна площа, розрахована орієнтовно на 340 паркувальних місць. Для раціональної організації руху транспорту на привокзальній площі безпосередньо до терміналу матиме право під`їжджати тільки санкціонований транспорт.

Як зазначається у повідомленні, міністр транспорту та зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО пообіцяв сприяти якнайшвидшому вирішенню земельного питання для того, щоб можна було сполучити між собою існуючі і майбутні нові термінали аеропорту «Бориспіль».

Пропускна спроможність нового терміналу «F» становитиме близько 1,5 тис. пасажирів, загальна площа - 19 тис. кв. м.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує в липні поточного року ввести в експлуатацію новий чартерний термінал «F» з легких конструкцій.

Проектом передбачено будівництво двоповерхової будівлі пасажирського терміналу "F". Також передбачено будівництво стоянки.

Раніше повідомлялося, що площа забудови - 10,4 тис. кв. м, загальна площа - 20,7 тис. кв. м.

Термінал "F" з швидко монтованих конструкцій буде обслуговувати low-cost-компанії та чартерні рейси, таким чином знизивши навантаження на діючі термінали.