Turkish Airlines розглядає можливість купівлі польського LOT
Хочуть створити СП
Турецька авіакомпанія Turkish Airlines розглядає можливість купівлі польського державного авіаперевізника Polskie Linie Lotnicze LOT SA.
За словами виконавчого директора Turkish Airlines Темеля Котила, за підсумками угоди, у разі її укладення, можливе створення спільного підприємства (СП), яке повинне стати "першою п'ятизірковою авіакомпанією Європи". Суму можливої угоди не повідомляють, передає РБК-Україна.
Проте, в Turkish Airlines також повідомили, що окрім польського авіаперевізника, нині ведуть переговори з сербською JAT Airways.
Наша довідка: Turkish Airlines, штаб-квартира якої розташована в Стамбулі, є одним з авіаперевізників, що найшвидше розвиваються на сучасному ринку. Авіакомпанія здійснює пасажирські і вантажні перевезення у понад 157 міст світу, перевозячи щорічно близько 25 млн пасажирів.