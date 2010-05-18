ОАК та "Антонов" створюють СП

Об'єднана авіабудівна компанія (ОАК) створить разом з українською компанією "Антонов" спільне підприємство з продажу і обслуговування літаків марки "Ан", а також комплектуючих до них, повідомив глава ОАК Олексій Федоров.

"Ми домовилися з нашими колегами створити спільне підприємство з закупівлі матеріалів, комплектуючих, з продажу і післяпродажного обслуговування літаків марки "Антонов", - сказав Федоров у вівторок в Києві на засіданні російсько-українського ділового форуму, у якому беруть участь президенти РФ і України.

Він висловив надію, що найближчим часом учасники проекту обговорять це з урядами двох країн.

Окрім того, повідомив глава ОАК, компанія спільно з українськими партнерами вже успішно реалізує проект з будівництва і постачання на ринок літака Ан-148 і його модифікацій, повідомляє "Транспорт сьогодні".

"Найближчим часом ми ставимо завдання відновити виробництво і вивести на ринок унікальний літак Ан- 124 "Руслан". А також наситити російський ринок регіональними літаками Ан-140", - сказав О. Федоров.

Він додав, що найближчим часом може бути оприлюднено ще ряд спільних проектів з українськими партнерами.