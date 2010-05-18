“Київметробуд” поновлює зведення 3-х станцій метро

ВАТ "Київметробуд" завдяки отриманому фінансуванню поновлює роботи на будівництві трьох нових станцій метро - "Деміївській", "Голосіївській" та "Васильківській", - на Куренівсько-червоноармійській лінії у напрямі Теремків.

Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби підприємства Валентин КЕЙБІС.

За його словами, днями надійшов з Держбюджету перший транш - 50 млн. грн. - з обсягу передбаченого на цей рік фінансування добудови станцій, роботи на яких були заморожені майже рік.

Він нагадав, що фінансування здійснюється як з держбюджету, так і за рахунок бюджету Києва. Загалом на поточний рік передбачено 800 млн. грн. "У жовтні 2008 р. ми отримали офіційне повідомлення з Київської міської держадміністрації про припинення фінансування. Деякий час ми ще продовжували роботи на будівництві нових станцій, але через декілька місяців були вимушені "заморозити" роботи", - сказав В. КЕЙБІС.

Зараз активно збирають робітників, яких відправляли у вимушені відпустки, і орієнтовно з найближчого понеділка планують відновити будівельні роботи на вказаних станціях в необхідних темпах. До робіт на цій ділянці лінії метро залучать понад 2 тис. працівників "Київметробуду", які працюватимуть на будівництві у три зміни.

"Розроблений графік виконання робіт і, якщо буде забезпечено фінансування будівництва, ми здамо ці три станції до 1 січня, тобто до Нового року", - запевнив В. КЕЙБІС.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня начальник КП "Київський метрополітен" Петро МІРОШНИКОВ заявив, що три нові станції столичного метро у напрямку Теремків - "Деміївська", "Голосіївська" та "Васильківська", - планують добудувати і ввести в експлуатацію в поточному році. За його інформацією, відбулася нарада у прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА, де розглядали питання будівництва столичного метрополітену. "Він доручив Міністерству фінансів виділити кошти, яких не вистачає на завершення будівництва", - сказав керівник столичного метро.

Довідка УНІАН. У жовтні 2008 р. ВАТ "Київметробуд" поставило питання про консервацію будівництва нової ділянки метро на Теремки у зв'язку з недофінансуванням робіт з бюджету столиці. За даними компанії, до жовтня минулого року заборгованість за виконані роботи складала 218,1 млн. грн.

Готовність цієї ділянки на той час складала 95%.

Нові станції Куренівсько-червоноармійської лінії метро у бік Теремків - "Деміївська", "Васильківська" та "Голосіївська", - планували ввести в експлуатацію до кінця 2008 року.