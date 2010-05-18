80% пасажирів проти поверення до іменних квитків

Позиція Міністерства транспорту і зв'язку щодо повернення до продажів залізничних квитків для пасажирів за паспортами залежить від позиції пасажирів, більшість яких проти такої системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістів перший заступник міністра Володимир КОРНІЄНКО.

"80% пасажирів, за нашими опитуваннями, дали негативну оцінку таким діям. Ми отримали дуже багато нарікань щодо впровадження цієї системи іменних квитків. Незручність для пасажирів - це для нас головна позиція, тому що, врешті-решт, ми працюємо для пасажирів. Тому, позиція Мінтрансу в цьому однозначна: пасажир, ми його підтримуємо", - сказав він.

Окрім цього, за словами В. КОРНІЄНКА, "Укрзалізниця" серйозно працює над впровадженням електронних квитків. "Ми серйозно попрацювали над впровадженням електронного квитка. Ми поставили завдання десь на другу половину поточного року, червень-липень, вийдемо на нормальний електронний квиток, такий, як застосовується в авіації", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" зазначала що підтримує пропозицію Міністерства внутрішніх справ України про відновлення продажів залізничних квитків для пасажирів за паспортами у зв'язку з випадками міжнародного тероризму, які стали ставатися частіше.

Питання відновлення продажів іменних залізничних квитків з квітня знаходилося в процесі вивчення. "Укрзалізниця" все активніше поширює технологію продажу електронних квитків, які пасажири викупляють з пред'явленням паспорта.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відмінила продаж квитків за паспортами або іншими документами, що посвідчують особу, в листопаді 2007 року.