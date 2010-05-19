"Укрзалізниця" 2010 року планує придбати дві тисячі вагонів

У 2010 році "Укрзалізниця" планує закупити не менше двох тисяч вагонів.

Про це заявив перший заступник Міністра транспорту та зв`язку Володимир Корнієнко, передає агентство "ЛІГАБізнесІнформ".

Як повідомили у прес-службі Мінтрансзв`язку, чиновник відзначив, що вже є домовленість з Європейським банком про фінансування першого траншу на придбання 1,5 тисячі вагонів приблизною вартістю 60 млн. доларів.

Ще 500 тис. вагонів, за його словами, планується закупити за рахунок власних коштів "Укрзалізниці".

Корнієнко повідомив, що "Укрзалізниця" не має дефіциту вантажних вагонів.

"Разом з тим, зростання обсягів перевезень, який ми зараз спостерігаємо, потребує оновлення рухомого складу та збільшення його чисельності", - сказав він.

Нагадаємо, доходи залізниць України від звичайної діяльності за 2009 рік склали 39,4 млрд. грн., що на 1,2% більше показника 2008 року.

Чистий прибуток "Укрзалізниці" за 2009 рік склав 363,4 млн. грн.