Україна і Китай зацікавлені у співпраці у сфері вантажоперевезень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Китаю Ян ЦЗЕЧІ.

“На сьогодні поставка вантажів з Китаю до Західної Європи триває тижні. А якщо ми зможемо разом з РФ забезпечити проходження таких вантажів залізницею на основі взаємовигідних тарифів, це може стати реальною альтернативою нинішньої ситуації”, - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він відзначив, що Україна зацікавлена у максимальному залученні фінансових можливостей Китаю для реалізації своїх масштабних інфраструктурних проектів. Крім того, за словами міністра, є можливості для співпраці у сфері космічних досліджень, агропромі і сільському господарстві, сфері нових технологій.

К.ГРИЩЕНКО також відзначив, що сьогодні 10 тис. китайських студентів навчаються в Україні і близько 700 українських - у Китаї. “Це великий потенціал для того, щоб задіяти людський чинник”, - сказав міністр.

У свою чергу Ян ЦЗЕЧІ відзначив, що сторони налаштовані на подальшу співпрацю у торговельно-економічній, науково-технічній і гуманітарній сферах.

“Між нашими країнами існує величезний потенціал для розвитку співпраці. Мне здається важливим, щоб зараз різні профільні відомства наших країн активізували консультації для підвищення ефективності наявних механізмів співпраці”, - сказав Ян ЦЗЕЧІ, додавши, що його візит до України є “візитом пошуку нових можливостей”.

Сьогодні міністри закордонних справ України і Китаю підписали протокол про консультації між МЗС двох країн. За словами Ян ЦЗЕЧІ, сторони домовилися щороку проводить консультації між заступниками міністрів закордонних справ.