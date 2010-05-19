Toyota сплатила штраф 16,4 мільйона доларів

Японський автоконцерн Toyota сплатив максимальний передбачений законом штраф в 16,4 мільйона доларів за затримку в чотири місяці з повідомленням про наявні у автомобілях, які випускає концерн, дефекти, повідомляє Associated Press з посиланням на джерело в Управлінні транспорту США.

Компанія, згідно з офіційною заявою Національного управління з безпеки руху автотранспорту (National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA), погодилася з сумою штрафу 19 квітня і зобов`язалася сплатити його протягом 30 наступних днів.

Це найбільше стягнення з автовиробника в історії американського управління.

Toyota погодилася сплатити штраф, не визнавши, проте, претензії з боку уряду в приховуванні дефектів і звинувачення в порушенні законодавства.

"Не повідомивши про виявлені проблеми з безпекою автомобілів, Toyota наразила споживачів на ризики. Я радий, що компанія визнала відповідальність за порушення передбаченого законом обов`язку інформувати про виявлення дефектів. Ми продовжуємо розслідування відносно компанії", - йдеться у письмовій заяві міністра транспорту США Рея Лахуда, переданій РІА Новини прес-службою Мінтрансу.

З другої половини 2009 року Toyota періодично відкликає з експлуатації свої моделі, зокрема, масові Corolla, Camry і Avalon, у зв`язку з дефектом педалей газу. У США під відкликання потрапили більше трьох мільйонів автомобілів Toyota, всього по світу було оголошене відкликання дев`яти мільйонів автомобілів.

Як повідомляє в середу японська газета "Ніккей", автоконцерн відкликає ще близько 11,5 тисяч автомобілів Lexus чотирьох моделей через проблеми у системі кермового управління.