Кабмін звільнив Вощевського з посади голови «Укравтодору»

Розпорядження на сайті уряду

Кабінет міністрів України звільнив Валерія ВОЩЕВСЬКОГО з посади голови Державної служби автомобільних доріг України ("Укравтодор"). Розпорядження № 1041-р від 17 травня розміщене на сайті уряду. В. ВОЩЕВСЬКИЙ звільнений відповідно до його заяви. Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України розпорядженням від 29 березня 2010 р. №685-р призначив Валерія ВОЩЕВСЬКОГО головою Державної служби автомобільних доріг України. 17 березня 2010 р. Кабмін звільнив із займаної посади голову "Укравтодора" Вадима ГУРЖОСА. З вересня 2008 року В. ВОЩЕВСЬКИЙ очолював ДАК "Автомобільні дороги України".

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