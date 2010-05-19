Кабмін звільнив Вощевського з посади голови «Укравтодору»
15:09, 19 травня 2010Транспорт/Звя'зок
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Розпорядження на сайті уряду
Кабінет міністрів України звільнив Валерія ВОЩЕВСЬКОГО з посади голови Державної служби автомобільних доріг України ("Укравтодор").
Розпорядження № 1041-р від 17 травня розміщене на сайті уряду.
В. ВОЩЕВСЬКИЙ звільнений відповідно до його заяви.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України розпорядженням від 29 березня 2010 р. №685-р призначив Валерія ВОЩЕВСЬКОГО головою Державної служби автомобільних доріг України.
17 березня 2010 р. Кабмін звільнив із займаної посади голову "Укравтодора" Вадима ГУРЖОСА.
З вересня 2008 року В. ВОЩЕВСЬКИЙ очолював ДАК "Автомобільні дороги України".
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