Львівська залізниця завершила розробку нового графіка руху

На Львівській залізниці завершили розробку графіка руху пасажирських потягів на 2010-2011 роки, який вводять з 30 травня 2010 року. Як повідомила УНІАН прес-служба ЛЗ, залізничники призначили додаткові потяги, підготували квиткові каси, провели інструктаж для усіх категорій працівників.

Зокрема, для забезпечення комфортного і зручного перевезення великої в літню пору кількості пасажирів на Львівській передбачили додаткові потяги:

№268/267 Львів-Херсон (курсуватиме через день); №256/255 Львів-Сімферополь (щодня); №295/296 Івано-Франківськ-Сімферополь (щодня).

Для обслуговування пасажирів на вокзалах залізниця підготувала 396 квиткових кас.

Окрім того, готують до літніх перевезень і залізничні цехи харчування. У новому літньому сезоні відкриють додаткові торговельні заклади на вокзалах і в потягах, зокрема до складу потяга №256/255 Львів-Сімферополь введуть два вагони-ресторани. Водночас проводять технічний огляд і ремонт холодильного і теплового обладнання для забезпечення належного температурного режиму зберігання і приготування продуктів харчування.

Нагадаємо, що новий літній графік руху потягів на території України вводиться з 30 травня 2010 року.