«Дніпровагонмаш» розробив нову модель піввагона

ВАТ "Дніпровагонмаш" (Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл.) розробило нову модель люкового піввагона 12-4106-02 з об'ємом кузова 90 куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

У повідомленні зазначають, що окрім конструкторської документації також виготовлений дослідний зразок піввагона. У цій моделі доопрацьована конструкція торцевої стіни, що дозволило досягнути зниження маси стіни і збільшення міцнісних властивостей.

Основною технічною перевагою нового піввагона стане збільшений об'єм кузова - 90 куб. м (об'єм кузова базової моделі - 78 куб. м). У піввагоні використана роздільна система гальмування з гальмівними циліндрами - по одному для кожного візка, що забезпечує підвищення ефективності і надійності роботи при експлуатаційних швидкостях до 120 км/ч.

Також в повідомленні сказано, що нині відділ випробувань продукції вагонобудування підприємства проводить комплекс випробувань дослідного зразка вагона.

Довідка УНІАН. ВАТ "Дніпровагонмаш" спеціалізується на проектуванні і виготовленні вантажних магістральних і промислових вагонів та на постачанні запасних частин до них.

Підприємство випускає понад 150 моделей вагонів практично усіх типів: піввагони люкові і глуходонні, хопери криті і відкриті, платформи універсальні і спеціалізовані для перевезення контейнерів, металургійних та ін. вантажів, спеціалізований промисловий рухомий склад, в т.ч. вагони коксотушильні і для розжареного коксу, думпкари, криті вагони.

Підприємство має найбільший серед вагонобудівників СНД перелік продукції. Потужності підприємства дозволяють виробляти 5 тис. вагонів щорічно з одночасним виготовленням від 4 до 7 видів рухомого складу.