Вінницьке обласне підприємство автостанцій збільшило прибуток

ВАТ "Вінницьке обласне підприємство автобусних станцій 10599" у 2009 році збільшило прибуток на 13,88%, або 0,034 млн. грн., порівняно з 2008 роком - до 0,279 млн. грн.

Про це сказано у фінансовому звіті підприємства, переданому УНІАН.

Згідно зі звітом, у 2009 році підприємство збільшило чистий дохід (виручку) від реалізації продукції на 0,33%, або 0,038 млн. грн., порівняно з 2008 роком - до 11,555 млн. грн. Валовий прибуток при цьому збільшився на 0,33%, або 0,045 млн. грн., - до 13,865 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, "Вінницьке обласне підприємство автобусних станцій 10599" у 2008 році скоротило прибуток на 16,38%, або 0,048 млн. грн., порівняно з 2007 роком - до 0,245 млн. грн. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції збільшився на 34,99%, або 2,985 млн. грн. порівняно з 2007 роком - до 11,517 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Вінницьке обласне підприємство автобусних станцій 10599" створено в 1971 році і займається продажем квитків на автобусні рейси міжміського і приміського сполучень і обслуговуванням пасажирів автобусними станціями у Вінницькій області. Підприємство володіє 3 автостанціями у Вінниці, 26 - в районних центрах і 11 - в сільській місцевості.

25% акцій "Вінницького обласного підприємства автобусних станцій 10599" володіє Володимир ПРОДИВУС і 28,995047% - Світлана ПРОДИВУС.