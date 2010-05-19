Президенти України та РФ дали своїм урядам 14 доручень

Президенти України та Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ за результатами третього засідання Українсько-російської Міждержавної комісії дали своїм урядам 14 доручень, відповідно до яких готуватимуть майбутні міждержавні і міжвідомчі двосторонні угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Адміністрації Президента України Андрій ГОНЧАРУК сьогодні на брифінгу.

Він сказав, що йдеться про співпрацю в багатьох важливих сферах і галузях. Серед них найважливішими є енергетика, авіабудування, транспортування нафти через територію України, машинобудування, суднобудування.

А. ГОНЧАРУК наголосив, що президенти не визначили конкретних термінів підготовки цих угод.

"Але деякі з цих документів можуть бути підготовлені до наступного засідання Українсько-російської Міждержавної комісії, яке відбудеться в жовтні-листопаді 2010 року", - повідомив А.ГОНЧАРУК.