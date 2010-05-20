В Івано-Франківську проїзд у тролейбусах подорожчає до 1 грн.

В Івано-Франківську з 1 червня подорожчає проїзд у тролейбусах на 33,3% - до 1 гривні за поїздку замість 75 копійок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор комунального підприємства «Івано-Франківськелектроавтотранс» Леонід ЯКОВЕЦЬ, посилаючись на погодження підвищення тарифів Івано-Франківським міськвиконкомом. Підвищення тарифу обумовлене зростанням мінімальної зарплати, подорожчанням запасних частин.

Івано-Франківський міськвиконком також погодив збільшення ціни на проїзд в автобусах комунального підприємства «Івано-Франківськелектроавтотранс» на 33% або на 25 коп. – до 1 гривні за поїздку.

Довідка УНІАН. КП «Івано-Франківськелектроавтотранс» є монополістом на ринку тролейбусних перевізників в Івано-Франківську, який налічує 47 тролейбусів. З нких 75% вже відпрацювали свій ресурс. Підприємство також має автобусний маршрут.

Нині в Івано-Франківську вартість проїзду у приватних перевізників становить 2 гривні за поїздку.