Світові продажі мобільних телефонів виросли в I кварталі на 17%

Світовий обсяг продажів мобільних телефонів в I кварталі 2010 року виріс на 17% в річному виразі і склав майже 314,7 млн. штук. Такі дані, за повідомленням "Вестей", надала дослідницька компанія Gartner.

При цьому продажі смартфонів збільшилися на 48,7% - до 54,3 млн. штук.

Частка провідної "п`ятірки" виробників мобільних телефонів на світовому ринку в січні-березні скоротилася до 70,7% з 73,3% в I кварталі 2009 року.