«Астеліт» збільшує кількість партнерів по роумінгу

Оператор мобільного зв'язку "Астеліт" (ТМlife :)) розширює кількість партнерів по роумінгу в Іраку та Хорватії. Про це повідомили УНІАН в прес-службі компанії.

Оператор повідомляє, що з 24 травня 2010 року ще одним його роумінг-партнером стане іракський оператор мобільного зв'язку Korek Telecom, а з 27 травня послуги з двостороннього GPRS -роумінгу в Хорватії надаватиме також хорватський оператор VIPnet.

На сьогодні абоненти life :) можуть залишатися на зв'язку в Іраку користуючись послугами таких іракських операторів мобільного зв'язку: Asiacell Communications та Atheer Telecom, а в Хорватії - за посередництва операторів T - Mobile і TELE2. Незабаром цей список партнерів по роумінгу поповниться ще двома операторами.

Довідка УНІАН. На перший квартал 2010 року український GSM-оператор life :) обслуговує 11,9 мільйона абонентів. Сьогодні мережа life :) охоплює територію, на якій проживає 96% населення країни. Оператор надає роумінг у 172 країнах світу завдяки 468 партнерам.

Оператор першим на ринку впровадив технологію EDGE, яка забезпечує абонентам швидкісну передачу даних. Сьогодні цю технологію підтримує 100% мережі оператора.

У 185 містах країни працюють 488 центрів обслуговування абонентів і ексклюзивних магазинів life :). Окрім цього, абоненти можуть замовити послуги life :) в 34 600 торговельних точках.