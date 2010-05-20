Керівникові "Укртелекому" загрожує звільнення

Міністр транспорту та зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО має намір розірвати трудовий контракт із керівником «Укртелекому» Георгієм ДЗЕКОНОМ, якщо в першому півріччі підприємство покаже збитки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив сьогодні на прес-конференції.

За словами К.ЄФИМЕНКА, сьогодні на засіданні колегії міністерства Г.ДЗЕКОН узяв на себе зобов`язання, що перше півріччя "Укртелеком" завершить із прибутком.

«Я попередив Г.ДЗЕКОНА, що я буду вимушений ініціювати розірвання контракту з ним, якщо "Укртелеком" буде в збитках», - зазначив К.ЄФИМЕНКО.

Як нагадав міністр, збитки підприємства за минулий рік становили близько 500 млн. грн., у першому кварталі цього року – 35 млн. грн.

«Але збитків у першому півріччі не буде, це я можу гарантувати», - сказав К.ЄФИМЕНКО.

Довідка УНІАН. "Укртелеком" - монополіст на ринку місцевого зв`язку (понад 10,3 млн. абонентів). Компанія також надає послуги широкосмугового доступу в Інтернет – понад 800 тис. абонентів, і послуги мобільного зв`язку – понад 460 тис. абонентів.

Збитки «Укртелекому» в I кварталі 2010 р. зменшився більш ніж у 5 разів, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і становили 36,11 млн. грн. Дохід компанії за цей період становив більше 1,675 млрд. грн., що дещо нижче, ніж у I кварталі минулого року (1, 678 млрд. грн.).

Без урахування курсових різниць і реалізації валюти, чисті збитки "Укртелекому" в 2009 році становили 366,7 млн. грн. проти 498,6 млн. грн. у 2008 році.