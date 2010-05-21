Клюєв у Криму проведе нараду

Сьогодні перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ відвідає з робочою поїздкою Крим, де візьме участь у нараді з розвитку економіки півострова (промисловість, транспорт, зв`язок, енергетика тощо).

Як повідомив УНІАН прес-секретар першого віце-прем`єра, у нараді також візьмуть участь профільні міністри України і Радміну АРК.

Крім того, у рамках поїздки А.КЛЮЄВ ознайомиться з будівництвом об`їзної дороги Сімферополь-Євпаторія-Мирне-Дубки і візьме участь у презентації проекту зі спорудження приміського залізничного вузла у Сімферополі.