ВР має намір спростити митні процедури для учасників Євро-2012

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо митного оформлення товарів, призначених для підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосував 321 із 430 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Проект закону розроблено з метою реалізації Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та гарантій, наданих Україною в рамках підготовки до участі в тендері УЄФА на право проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу.

Зазначені гарантії передбачають надання спрощеної та безмитної процедури ввезення (вивезення) УЄФА, учасниками чемпіонату та призначеними особами товарів, необхідних для підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Законопроектом передбачається: встановлення тимчасових правил ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України товарів, призначених для підготовки та проведення чемпіонату, УЄФА, учасниками чемпіонату та призначеними особами; встановлення тимчасових правил ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України учасниками чемпіонату та призначеними особами особистих речей та транспортних засобів; врегулювання питання щодо звільнення від оподаткування операцій з ввезення на територію України УЄФА, учасниками чемпіонату та призначеними особами товарів, передбачених статтею 11 проекту закону.

Проектом закону пропонується внести зміни до Митного кодексу України; Закону України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні»; Закону України «Про податок на додану вартість»; Закону України «Про Єдиний митний тариф України».