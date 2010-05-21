«Укррічфлот» направить 10 млн. дол. на крупні проекти

АСК «Укррічфлот» у 2010 р. планує вкласти близько 10 млн. дол. інвестицій в реалізацію крупних проектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив генеральний директор компанії Валентин КАСАПЧУК.

За його словами, минулого року компанія затвердила Стратегію генерального розвитку до 2015 року, і на 2010 р. в її рамках передбачені саме такі інвестиції. Кошти, заплановані для інвестування, одержать за рахунок діяльності, продажу непрофільних активів і залучення інвестицій.

При цьому найбільшими проектами, в які планується вкласти основний обсяг інвестицій в поточному році, стануть нові елеватори в Дніпропетровському і Запорізькому річкових портах, відзначив В.КАСАПЧУК. Елеватори заплановані потужністю до 30 тис. тонн одночасного зберігання кожен. По Дніпропетровському елеватору будівництво знаходиться вже на стадії підписання договору з генпідрядником, йог планується завершити цього року. Будівництво елеватора в Запорізькому порту цього року завершать на 50%, решта – у 2011 р. Орієнтовна вартість кожного елеватора – 5-6 млн. дол.

Довідка УНІАН. АСК «Укррічфлот» займається наданням послуг з транспортування вантажів морськими і річковими шляхами, їх переробки і зберігання, суднобудуванням, ремонтом судів. Має флот потужністю близько 150 судів. Виконує рейси в басейнах річок Дунай, Південний Буг, басейнах Середземного, Чорного, Азовського, Балтійського, Північного і Мармурового морів.