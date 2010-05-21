Реструктуризація боргу дозволяє вирішити проблему ліквідності УЗ

Реструктуризація заборгованості дозволяє розв`язати проблему короткострокової ліквідності і зняти тиск з інших боргових інструментів «Укрзалізниці».

Таку думку висловив к коментарі агентству УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій ФУРСА.

Він відзначив, що у результаті реструктуризації боргу виплати компанії за фінансовими зобов`язаннями в 2010 році знизилися на 330 млн. дол. Реструктуризація кредитів «Укрзалізниці» у 2010 році і реформа залізничної монополії, яка має пройти у 2010-2014 роках, мають сприяти замовленню компанії на 700 пасажирських вагонів на Крюковському вагонобудівному заводі у цей період, вважає аналітик.

За словами С.ФУРСИ, реструктуризація заборгованості також підвищує привабливість внутрішніх облігацій структурних підрозділів «Укрзалізниці». Зокрема, аналітик рекомендує купувати облігації ПЗЗ, прибутковість яких зараз перебуває на рівні 19%.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра транспорту і зв`язку України Костянтина ЄФИМЕНКА, "Укрзалізниця" підписала з Barclays capital bank договір про реструктуризацію боргу. «Підписані умови з Barclays capital bank щодо боргу 550 млн. дол. Повне розуміння з банком є, на цьому питанні поставлено крапку», - відзначив він.

За словами К.ЄФИМЕНКА, борг реструктуризовано на 5 років, при цьому 330 млн. дол. цього року "Укрзалізниця" погашати не буде.

Довідка УНІАН. У липні 2007 року «Укрзалізниця» підписала кредитну угоду з Barclays capital bank на суму понад 550 млн. дол. Кредит було надано без державних гарантій під ставку LIBOR +2,5%. Кредит видано на три роки з відстроченням платежу. Кредитні кошти надані для фінансування добудови мостового переходу через Дніпро в Києві, модернізації колійного господарства і придбання рухомого складу.