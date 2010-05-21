«Укрзалізниця» планує відремонтувати понад 30 тис. вантажних вагонів

Цього року Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує відремонтувати майже 30 тис. 800 вантажних вагонів. Про це повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, з метою забезпечення обсягів перевезень і утримання вантажного рухомого складу у технічно справному стані «Укрзалізницею» на 2010 рік розроблено «Програму оздоровлення інвентарного парку вагонів», яка, зокрема, передбачає 28,4 тис. вагонів оздоровити деповським ремонтом, 1,4 тис. - капітальним і 1 тис. - капітальним ремонтом з подовженням визначеного нормативного терміну служби. Окрім цього, заплановано модернізувати 10,6 тис. вагонів з метою підвищення експлуатаційного ресурсу візків.

Ремонти ведуться у 48 вагонних депо залізниць України і на вагоноремонтних підприємствах, підлеглих «Укрзалізниці»: ДП «Дарницький вагоноремонтний завод», ДП «Стрийський вагоноремонтний завод», ДП «Укрспецвагон» і ДП «Укррефтранс».

Зокрема, за 4 місяців 2010 року відремонтовано вже 10,1 тис. вантажних вагонів. За цей самий період модернізовано 2,4 тис. вагонів і споруджено вагоноремонтними заводами «Укрзалізниці» 60 напіввагонів. Поточного року «Укрзалізниця» продовжить співпрацю з вагонобудівними заводами України щодо розробки нових зразків техніки, таких як, вагон-цистерна і вагон-платформа.

Враховуючи зростання обсягів вантажоперевезень у 1-му кварталі поточного року на 9,8%, «Укрзалізницею» ухвалено рішення щодо виконання додаткових обсягів капітального ремонту 720 напіввагонів з подовженням визначеного нормативного терміну служби.

Окрім цього, протягом 2010 року Планом капітальних вкладень «Укрзалізниці» для Донецької залізниці за кошти ЄБРР передбачено закупити 2225 напіввагонів, з яких 1400 будуть виготовлені на вагонобудівних заводах України, а також для Придніпровської залізниці будуть придбані 825 напіввагонів виробництва вагоноремонтних заводів «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. Всього на залізницях України на ремонті і технічному обслуговуванні вантажних вагонів задіяні 48 вагонних депо, з яких - найпотужніші Ясинувата, Дебальцеве (Донецька залізниця), Нижньодніпровськ-вузел, Батуринська (Придніпровська залізниця), Здолбунів, Клепарів (Львівська залізниця), Козятин (Південно-Західна залізниця), ім. Т.Шевченко (Одеська залізниця), Основа (Південна залізниця).