У Криму на реконструкцію та будівництво доріг необхідно 8-9 млрд. грн.

На реконструкцію і будівництво доріг Криму необхідно 8-9 млрд. грн., заявив керівник Ради міністрів автономії Василь ДЖАРТИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на нараді з питань розвитку економіки півострова, яке провів у Сімферополі перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

«Тільки цього року нам необхідно, і це мінімум, 700 млн. грн. У перспективі - 8-9 мільярдів для проведення і реконструкції, і будівництва, щоб не соромно було запрошувати туристів», - сказав В.ДЖАРТИ.

За його словами, Крим самостійно неспроможний знайти такі кошти, тому піднімає питання на рівень держави.

«Ми розраховуємо на вашу підтримку», - сказав В.ДЖАРТИ, звертаючись до А.КЛЮЄВА.

За даними Служби автомобільних доріг Криму, в середньому на один кілометр автодороги в районі Південного берега припадає півтора зсуви.

Велика кількість зсувів призводить до руйнування доріг, перериванню сполучення між населеними пунктами і завдає збитків економіці півострова.