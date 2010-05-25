Янукович за розвиток спільних проектів з Росією у авіапромі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що без реалізації спільних проектів з російською стороною вітчизняна авіаційна промисловість залишатиметься на рівні «артілі».

Про це Президент України повідомив в інтерв’ю українським телеканалам в неділю.

На його думку, в реалізації спільних проектів з РФ, зокрема, у галузі літакобудування, є «набагато більше переваг, ніж недоліків».

«Але як порахувати відсотки власності з однієї та іншої сторони? Це питання досить непросте», - зауважив Глава держави.

На його переконання, у подальшому, коли це питання буде вирішено, українська авіапромисловість розпочне серійний випуск цілої низки моделей літаків «Ан», чого, за словами Президента, зараз Україна не спроможна зробити самостійно.

В.ЯНУКОВИЧ також навів приклади інтеграції авіаційних галузей провідних країн світу, «які працюють з перспективою, а ми тюпцюємо на місці».

«Тому, безумовно, треба приймати рішення, і воно обов’язково знайдеться, яке влаштує і Україну, і Росію», - упевнений Президент.

Він також підкреслив, що у цьому питанні буде прийнято «справедливе рішення».

«І сьогодні мені дати відповідь, яким воно буде – дуже важко», - водночас зауважив В.ЯНУКОВИЧ, наголосивши, що Україна наполягатиме, аби якнайскоріше запрацював цей комплекс.

«Сьогодні він не працює. Ми випускаємо тільки моделі, які проходять випробування, а далі ми не будуємо літаки. Будувати один літак на рік – це не авіобудування, це - як артіль. Розумієте? І це не літаки. Це – несерйозно. Треба виходити на серійну роботу, на серійний випуск», - зазначив Президент України.