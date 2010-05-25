ПЗЗ тимчасово змінює графік руху деяких приміських потягів

Через ремонтні роботи на перегоні Київ-Московський - Дарниця, Південно-західна залізниця тимчасово міняє рух деяких приміських електропоїздів.

Як повідомила УНІАН прес-служба ПЗЗ, 25, 26, 27 та 28 травня 2010 року з 12.15 до 16.15 приміські потяги слідуватимуть через станцію Київ-Петрівка замість Київ-пас.

Зокрема, це стосується потягів №6912 Борщагівка-тех. - Ніжин, №6913 Носівка - Борщагівка-тех., №6915 Ніжин - Борщагівка-тех., №6811 Яготин - Борщагівка-тех., №6917 Ніжин - Борщагівка-тех., №6816 Борщагівка-тех. - Яготин.

Згідно з повідомленням, у вищезгадані дні відбудуться зміни також і в розкладі руху приміських потягів підвищеного комфорту №812 і №816.