"АероСвіт" розраховує на п’ятий середньомагістральний Boeing

Компанія "Аеросвіт - Українські авіалінії" цього року поповнює флот партією з п'яти літаків Boeing 737 різних модифікацій і до кінця літа отримає п'ятий літак. Про це УНІАН повідомили в компанії.

Зокрема, у квітні-травні поточного року перевізник отримав два Boeing 737-500, один Boeing 737-400 і один Boeing 737-300. Ще один Boeing 737-300 надійде в розпорядження "Аеросвіту" до кінця літнього сезону. Усі повітряні судна надані авіакомпанії на умовах операційного лізингу.

Як зазначають у повідомленні, розширення літакового парку пов'язане із збільшенням обсягів робіт в період літньої навігації 2010 року, відновленням експлуатації ряду напрямів, відкриттям нових маршрутів і підвищенням інтенсивності сполучення на інших повітряних лініях. Як результат, у пік літнього сезону кількість стикувань в аеропорту «Бориспіль» між усіма пунктами оновленої маршрутної мережі "Аеросвіту" зросте порівняно з торішнім літнім періодом на 35%, а транзитний потік через головний аеропорт України збільшиться на 30%.

Нагадаємо, з початку літнього сезону "Аеросвіт" відновив припинені в зимовий період польоти в Будапешт, Стокгольм, Гамбург, Дюсельдорф, Астану, Делі і Торонто. У квітні перевізник відкрив ряд нових маршрутів, зв'язавши столицю України власними рейсами з Кишиневом, Бухарестом, Вільнюсом і Ригою. А в червні "Аеросвіт" має намір розширити мережу міжнародних направлень з регіонів України. Компанія, зокрема, почне польоти в Ригу - з Одеси, в Санкт-Петербург - з Одеси і Донецька.

Довідка УНІАН. Компанія "Аеросвіт - Українські Авіалінії" створена в 1994 році. Її флот, з урахуванням чотирьох повітряних суден, що вже надійшли в експлуатацію в квітні-травні, складається з 13 середньомагістральних Boeing 737 і трьох далекомагістральних Boeing 767. Окрім цього, спільно з іншими українськими компаніями-партнерами "Аеросвіт" на ряді маршрутів використовує літаки Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 і Ан- 148.

"Аеросвіт" оперує найбільшою серед українських авіаперевізників мережею регулярних міжнародних маршрутів. У період літньої навігації 2010 року компанія обслуговує понад 50 регулярних міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних - в Пекін, Нью-Йорк, Торонто, Делі і Бангкок. Перевізник також забезпечує доставку пасажирів в найбільші регіональні адміністративні центри України.