Держспецзв’язку представила нову розробку «Електронна Україна»

Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації представила перспективне рішення захисту інформаційних ресурсів - "Електронну Україну".

Як повідомили УНІАН в Державній службі спеціального зв'язку і захисту інформації України, напередодні в Києві відбулася XIII Міжнародна науково-практична конференція "Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

У рамках конференції державне підприємство "Українські спеціальні системи" Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації представило перспективне рішення захисту інформаційних ресурсів - "Електронна Україна".

Як наголошують в Держспецзв'язку, інноваційність розробки полягає в абсолютно новій філософії побудови захисту інформаційних ресурсів, яка викликала великий інтерес у провідних фахівців в області IT, зокрема, у генерального директора компанії "Майкрософт" у країнах Європи П’єра ПАОЛО.

Розробка "Електронна Україна" відповідає понад 300 міжнародним стандартам, що дозволяє вже сьогодні впровадити абсолютно захищений міжвідомчий документообіг у рамках Національної системи конфіденційного зв'язку, розвернути легітимну інфраструктуру електронного цифрового підпису, розв'язати проблему "єдиного вікна" в спілкуванні громадян з органами державної влади.

За підсумками роботи конференції прийнято рішення про створення Консультаційної ради при главі Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації України Леонідові НЕТУДИХАТІ, до складу якої увійшли країни-провідні інтелектуальні центри у сфері захисту інформації.