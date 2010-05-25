Оператор ITC модернізував 3G-мережу

Оператор стільникового зв'язку ITC (ТМ СDMA Ukraine) модернізував існуюче 3G-покриття в більшості регіонів, що дозволило підвищити швидкість доступу в Інтернет для абонентів до 3,1 Мбіт/с. Про це повідомили УНІАН в прес-службі компанії.

Повідомляють, що у квітні-травні 2009 р. компанія провела роботи з модернізації існуючого мережевого устаткування, внаслідок чого істотно зросли швидкісні показники доступу в Інтернет за технологією EVDO. Середня швидкість доступу збільшилася щонайменше у 1,5-2 рази для жителів Вінниці, Чернігова, Львова, Луцька, Рівного, Ужгорода, Тернополя, Севастополя, Житомира, Бердичева та Миколаєва. У Києві швидкісні показники спочатку були максимальними у рамках використовуваної технології. Окрім того, у результаті модернізації мобільний 3G-интернет від СDMA Ukraine тепер можна використовувати на усій території покриття незалежно від регіону підключення. Наприклад, абоненти Львова можуть користуватися послугою в Києві чи інших містах за наявності 3G-покриття.

Довідка УНІАН. СП ТОВ International Telecommunication Company LLC (ITC) надає послуги місцевого стільникового зв'язку стандарту CDMA в Україні з 1996 року під торговельною маркою CDMA Ukraine.

СDMA Ukraine є національним оператором стільникового зв'язку і мобільного інтернету, що надає послуги в стандарті CDMA. Компанія обслуговує понад 300 тис. абонентів. Власна сервісна мережа компанії складається з 22 Центрів обслуговування абонентів і понад 100 дилерських точок продажу.

Основним напрямом діяльності компанії є надання послуг місцевому стільниковому зв'язку і безпровідного доступу в Інтернет на швидкості до 3,1 Мбіт/з на основі новітніх технологій зв'язку третього покоління - CDMA2000 1xEVDO Rev.A. у діапазоні 800 Мгц.