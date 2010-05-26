Dell запускає у продаж перший планшетний комп’ютер

10:00, 26 травня 2010
Транспорт/Звя'зок
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Уже у червні презентують у Європі

Третя у світі за кількістю виробництва комп'ютерів американська компанія Dell оголосила напередодні, що у червні в продаж у Європі надійде її перший планшетний комп'ютер, котрий дістав уже офіційну назву Streak, комп'ютер, який раніше анонсували під робочою назвою "Міні-5". Він оснащений сенсорним екраном діагоналлю 5 дюймів і працює на базі розробленої компанією Google операційної системи Android, що вже використовується на багатьох смартфонах останнього покоління, повідомляє ІТАР-ТАРС.

У майбутньому Dell розширить модельний ряд своїх "планшетників", випустивши схожі пристрої з більшою діагоналлю екрану - 7 і 10 дюймів відповідно.

Ціна нового комп'ютера поки в секреті. Пізніше цього року Streak надійде у продаж і на ринку США.

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