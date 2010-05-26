Львівська залізниця запускає новий пасажирський поїзд

На Львівській залізниці з 1 червня почне курсувати пасажирський потяг підвищеного комфорту другого класу (рейковий автобус) сполученням Львів-Тернопіль. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ЛЗ.

Зі Львова потяг вирушатиме щодня, окрім середи, о 7.30, і прибуватиме в Тернопіль о 9.10. На шляху слідування рейкового автобуса передбачена зупинка в Золочеві (8.20-8.22). Зі станції Тернопіль-Пасажирський потяг вирушатиме щодня, окрім середи, о 19.52 з зупинкою в Золочеві (20.37-20.39) і прибуватиме до Львова о 21.30.

Вартість проїзду становитиме 24 грн. 45 коп. Попередній продаж квитків здійснюється за 10 діб до відправлення потяга в касах.

Нагадаємо, що проект впровадження цього маршруту рейкового автобуса пройшов широке громадське обговорення. Протягом місяця на адресу залізничників надходили пропозиції про час, періодичність і особливості курсування потяга. Опрацювавши їх, залізничники визначили оптимальний час і розклад руху рейкового автобуса.