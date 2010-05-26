ФДМ планує оголосити конкурс з продажу “Укртелекому” в серпні

Фонд державного майна України планує оголосити приватизаційний конкурс з продажу 92,79% держпакету акцій ВАТ "Укртелеком" в серпні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, він вже підписав наказ про оголошення конкурсу з продажу "Укртелекому" в серпні.

О. РЯБЧЕНКО повідомив, що саме серпень є оптимальним часом оголошення конкурсу для того, щоб встигнути отримати до кінця року до бюджету кошти від продажу цього телекомунікаційного підприємства.

У той же час, за його словами, на сьогодні цей держпакет компанії ще знаходиться в управлінні Міністерства транспорту і зв'язку. За інформацією голови ФДМУ, Кабінет міністрів України найближчим часом розгляне питання про передачу держпакету акцій "Укртелекому" для подальшого продажу Фонду держмайна.

Як повідомив О. РЯБЧЕНКО, на сьогодні вартість планованого до продажу пакету акцій "Укртелекому" складає 9 млрд. грн., проте, наголосив він, останніми місяцями спостерігається тенденція до підвищення ціни його акцій. Таким чином, за оцінкою О. РЯБЧЕНКА, до моменту продажу пакету його реалізаційна вартість може скласти близько 10 млрд. грн.

Довідка УНІАН. "Укртелеком" - монополіст на ринку місцевого зв'язку (понад 10,3 млн. абонентів).

Компанія також надає послуги широкосмугового доступу в Інтернет - понад 800 тис. абонентів, і послуги мобільного зв'язку - понад 460 тис. абонентів.

Дохід компанії у 2009 році зріс порівняно з 2008 р. на 2,9% і склав 8,4 млрд. грн.