«Укрзалізниця» обере кращого провідника

Завтра у Харкові

27 травня 2010 року о 10:00 в приміщенні будинку культури "Залізничник" (м. Харків, вул. Котлова, 83) відбудеться фінальна частина всеукраїнського конкурсу "Кращий провідник 2010". У конкурсі візьмуть участь представники усіх 6 залізниць України. Представників ЗМІ запрошують до участі в заході. Акредитація за телефоном: (095) 317-20-21.

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