Крюківському ВБЗ потрібно 80 млн. грн.

Для завершення будівництва цеху пасажирського вагонобудування Крюківскому вагонобудівному заводу потрібно 80 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це учора на прес-конференції заявив голова Наглядової ради підприємства Володимир ПРИХОДЬКО.

За його словами, будівництво цеху було припинене через кризу.

"Там побудований тільки скелет будівлі. На нього мінімум, для запуску першої черги, потрібно 80 млн. грн. Тоді ми вийдемо з території вантажного вагонобудування зі своїми пасажирськими кузовами. Ми їх сьогодні будуємо паралельно. Звичайно, максимально використовуються площі, але культура виробництва переважна для роздільного збирання вагонів", - сказав В. ПРИХОДЬКО.

Нагадаємо, завод планує побудувати комплекс цехів пасажирського вагонобудування потужністю до 200 вагонів в рік.

Довідка УНІАН. ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється за замовленням "Укрзалізниці". Продукцію заводу поставляють у понад 20 країн світу.

ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів, - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод у 2009 році зменшив виробництво вантажних вагонів у 2 рази - до 3 тис. 300 штук.