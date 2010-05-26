На міську електричку передбачено 30 млн. грн.

На облаштування міської електрички в бюджеті Києва на поточний рік передбачено 29,1 млн. грн.

Як повідомляє муніципальна газета "Хрещатик" (№71 (3702)) з посиланням на прес-службу Південно-західної залізниці, яка спільно з КМДА реалізовує проект міської електрички, упродовж 2010 року в Києві облаштують три додаткові станції міської електрички - "Сирець", "Борщагівка" і "Рубежівська". Саме на це передбачені вказані кошти.

За інформацією видання, станцію "Сирець" розташують між вулицями Щусева і Стеценко, поблизу однойменної станції метро. Зараз звідти до станції метро "Петрівка", з якою електричка повинна з'єднати цю станцію, курсує тільки постійно переповнений маршрут № 410.

Станція "Борщагівка" знаходитиметься під автомагістраллю (проспект Космонавта Комарова), де нині споруджують лінію швидкісного трамвая.

Станцію "Рубежівську" побудують в парку "Нивки". У перспективі заплановано поступове подовження маршруту, зокрема до станцій "Дарниця" і "Київ-пасажирський".

Після завершення будівництва залізнично-автомобільного моста через Дніпро міська електричка курсуватиме по усьому залізничному кільцю.

Газета нагадує, що міську електричку запустили минулого року. Упродовж цього часу потяги курсують в години пік від станції метро "Петрівка" до станції "Троєщина". Щодня, окрім вихідних, скористатися новим видом транспорту можуть тисячі жителів столиці, у першу чергу з житлового масиву Троєщина. Для зручності пасажирів міська влада виділила три автобусні маршрути - №№59, 60 і 61, які сполучають залізничну платформу з різними мікрорайонами Деснянського району. Квиток на міську електричку коштує 1,7 грн. Ціна єдиного квитка на електричку і автобус складає 2 грн.