Акціонери «Авторадіатора» змінили склад наглядової ради

Акціонери ВАТ "Авторадіатор" (м. Маріуполь), що входить до складу холдингової компанії "АвтоКрАЗ" (Кременчук, Полтавська обл.), змінили склад наглядової ради підприємства.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили на підприємстві.

Повідомляють, що рішенням акціонерів звільнені голова наглядової ради "Херсонський завод карданних валів" і члени ради Зовнішньоторговельна фірма "КрАЗ", Холдингова компанія "АвтоКрАЗ".

Окрім цього акціонери призначили нових членів ради: Токмацький ковальсько - штамповальний завод, Каменець-Подільськавтоагрегат та Ольга БУРЛАЧКІНА.

Довідка УНІАН. ВАТ "Авторадіатор" є єдиним в Україні підприємством з виробництва радіаторів і опалювальних систем для великовантажних автомобілів, тракторів і автобусів різних модифікацій у тому числі: КрАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ЮМЗ, ЛАЗ. Підприємство також надає послуги з ремонту радіаторів, як для великовантажних, так і для легкових автомобілів.