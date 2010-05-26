4G inside: у Києві представили ноутбуки для роботи в мережі WiMAX

FreshTel (Київ) став першим міжнародним оператором Mobile WiMAX в Україні, в мережі якого почали роботу ноутбуки зі вбудованим WiMAX адаптером від Intel. Про це УНІАН повідомили в прес-службі FreshTel.

Оператор зв'язку четвертого покоління FreshTel і провідний виробник мікроелектроніки Intel представили чотири моделі ноутбуків, повністю підготовлених до роботи в мережі FreshTel 4G.

Технологія мобільного широкосмугового доступу в інтернет 4G стає стандартом для виробників ноутбуків. Усі найбільші вендори оснащують нові моделі мобільних ПК процесорами Intel® Core™ 2010 року і вбудованим адаптером Intel® Centrino® Advanced - N + WiMAX 6250. багатосмуговий безпровідний мережевий адаптер здатний працювати в мережах WiMAX на трьох частотах: 3,5, 2,5 і 2,3 ГГц. Завдяки запуску у вересні 2009 року мережі FreshTel, технологія стала доступна усім жителям Києва і передмість, а протягом 2010-2011 рр. мережа з'явиться в усіх найбільших містах України.

Кирило Дмітрієв, президент Icon Private Equity наголосив, що поява ноутбуків зі вбудованим WiMAX -адаптером - важливий крок в підвищенні доступності технології 4G.

Дмитро Конаш, регіональний директор корпорації Intel в країнах СНД, висловив упевненість, що "Технологічний альянс Intel - FreshTrel сприяє динамічному розвитку мережевої інфраструктури в Україні і виводить на ринок нові моделі використання мобільного інтернету. Ми у свою чергу надаватимемо підтримку як з боку взаємодії з нашими глобальними партнерами - виробниками ноутбуків, так і в просуванні комплексних сервісів кінцевим споживачам".

Довідка УНІАН. Корпорація Intel - світовий лідер в розробці інноваційних рішень для обчислювальної техніки. Фахівці корпорації створюють високотехнологічні продукти, що є основою комп'ютерів і інших обчислювальних пристроїв у всьому світі.

Freshtel - перший міжнародний оператор WiMAX. У січні 2010 року мережа запущена в комерційну експлуатацію в Україні, а в квітні 2010 - в Росії. Абонентська база оператора налічує 35 тисяч активних користувачів. Freshtel працює за технологією mobile WiMAX в частотному діапазоні 3,4 - 3,6 Ггц. Швидкість з'єднання досягає 20 Мбіт/c на один абонентський пристрій. План розгортання FreshTel включає будівництво мережі в містах-мільйонниках України у 2010-2011 році. У кінці першого півріччя 2010 року тестова експлуатація мережі повинна початися в найбільших містах півдня Росії: Ростові-на-Дону, Краснодарі та Ставрополі. Акціонери проекту - Icon Private Equity, Intel Capital.

Технологія Mobile WiMAX. Мережі WiMAX працюють в 147 країнах світу, у тому числі в Україні. Доступ четвертого покоління в Інтернет надають 568 компаній, серед яких Clearwire* в США, UQ* в Японії, VMAX* в Тайвані, QMAX* в Сінгапурі, FreshTel* в Україні і Росії. Понад 620 мільйонів користувачів живуть в зоні покриття мереж четвертого покоління. До кінця 2010 року мережі WiMAX охоплять 800 мільйонів користувачів. До кінця 2011 року їх число за різними оцінками, перевищить мільярд. Усі країни працюють в стандартах 2,3/2,5 ГГц і 3,5 ГГц. Одинадцять провідних виробників комп'ютерної техніки представляють понад 100 моделей ноутбуків, що підтримують технологію WiMAX.