ФДМ поки не має наміру продавати держпакети МАУ та «АероСвіту»
Це не вигідно для держави
Фонд державного майна України (ФДМУ) поки не має наміру продавати державні пакети акцій авіакомпаній "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) і "Аеросвіт".
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.
За його словами, на сьогодні ці авіакомпанії є закритими акціонерними товариствами, тому у разі виставляння на продаж держпакетів акцій цих компаній першочергове право на їх купівлю матимуть їх акціонери.
Як сказав О. РЯБЧЕНКО, цей продаж не є вигідним державі, оскільки вартість цих держпакетів у разі їх відкритих продажів буде значно вища.
"Розмова про продаж не має економічної основи, поки нам не вигідно продавати", - наголосив голова ФДМУ.
Довідка УНІАН. Компанія "Аеросвіт" - Українські авіалінії", створена в 1994 році, є одним з найбільших українських авіаперевізників, оперує широкою маршрутною мережею і літаковим парком, що складається з 16 суден Boeing.
На сьогодні "Аеросвіт" обслуговує понад 50 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних, а також забезпечує доставку пасажирів в найбільші адміністративні і регіональні центри України.
Статутний фонд компанії складає 19,36 млн. грн.
Фонд держмайна України володіє 22,3941% акцій "Аеросвіту", ТОВ "ГенАвіа-Інвест" - 24,999%.
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" - провідна українська авіакомпанія. Флот МАУ складається з 19 літаків "Боїнг 737-300/400/500/800".
Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль" (КВР). Акціонери МАУ: Фонд державного майна України - 61,6%, UIAB (Австрія) - 22,5%, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) - 9,9% та CIP - 6%.