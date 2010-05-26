ФДМ поки не має наміру продавати держпакети МАУ та «АероСвіту»

Фонд державного майна України (ФДМУ) поки не має наміру продавати державні пакети акцій авіакомпаній "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) і "Аеросвіт".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, на сьогодні ці авіакомпанії є закритими акціонерними товариствами, тому у разі виставляння на продаж держпакетів акцій цих компаній першочергове право на їх купівлю матимуть їх акціонери.

Як сказав О. РЯБЧЕНКО, цей продаж не є вигідним державі, оскільки вартість цих держпакетів у разі їх відкритих продажів буде значно вища.

"Розмова про продаж не має економічної основи, поки нам не вигідно продавати", - наголосив голова ФДМУ.

Довідка УНІАН. Компанія "Аеросвіт" - Українські авіалінії", створена в 1994 році, є одним з найбільших українських авіаперевізників, оперує широкою маршрутною мережею і літаковим парком, що складається з 16 суден Boeing.

На сьогодні "Аеросвіт" обслуговує понад 50 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних, а також забезпечує доставку пасажирів в найбільші адміністративні і регіональні центри України.

Статутний фонд компанії складає 19,36 млн. грн.

Фонд держмайна України володіє 22,3941% акцій "Аеросвіту", ТОВ "ГенАвіа-Інвест" - 24,999%.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" - провідна українська авіакомпанія. Флот МАУ складається з 19 літаків "Боїнг 737-300/400/500/800".

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль" (КВР). Акціонери МАУ: Фонд державного майна України - 61,6%, UIAB (Австрія) - 22,5%, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) - 9,9% та CIP - 6%.