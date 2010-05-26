Україна розглядає питання про створення бази в ПАР
17:53, 26 травня 2010Транспорт/Звя'зок
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Для ремонту тамтешніх Ан
Україна розглядає питання про створення в Південно-африканській Республіці (ПАР) бази для ремонту літаків Ан, що здійснюють польоти в південній частині африканського континенту.
Про це в коментарі УНІАН повідомив генеральний конструктор ДП "Антонов" Дмитро КІВА.
Він сказав, що пропозиція про створення такої бази надійшла від ПАР близько двох тижнів тому.
"Наших літаків в Африці літає багато - близько трьохсот. Ми створюватимемо базу за фінансової участі ПАР і з нашою технічною участю", - сказав Д.КІВА.
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