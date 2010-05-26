Україна розглядає питання про створення бази в ПАР

Україна розглядає питання про створення в Південно-африканській Республіці (ПАР) бази для ремонту літаків Ан, що здійснюють польоти в південній частині африканського континенту.

Про це в коментарі УНІАН повідомив генеральний конструктор ДП "Антонов" Дмитро КІВА.

Він сказав, що пропозиція про створення такої бази надійшла від ПАР близько двох тижнів тому.

"Наших літаків в Африці літає багато - близько трьохсот. Ми створюватимемо базу за фінансової участі ПАР і з нашою технічною участю", - сказав Д.КІВА.