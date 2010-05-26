Суд зобов'язав ФДМУ відшкодувати “Трансмашхолдингу” кошти

Господарський суд Києва своїм рішенням зобов`язав Фонд державного майна України (ФДМУ) відшкодувати колишньому власнику «Луганськтепловоза» - російській холдинговій компанії “Трансмашхолдинг” внесені нею кошти за придбаний пакет акцій у розмірі 76% статутного фонду в доларах за курсом станом на момент купівлі.

Цю інформацію, оприлюднену раніше в ЗМІ, підтвердив сьогодні журналістам голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО.

Він також зазначив, що ФДМУ відмовився оспорити це судове рішення.

За словами О.РЯБЧЕНКА, діючи таким чином, Фонд хоче виключити домовленості між учасниками конкурсу при його проведенні. «Є часткова правда й на їхній стороні («Трансмашхолдингу» - УНІАН), оскільки вони не винні, що платили в доларах і що конкурс було визнано таким, що не відбувся», - зазначив голова ФДМУ.

За інформацією «Української правди», у разі повернення Фондом держмайна грошей “Трансмашхолдингу” в доларах за курсом станом на момент купівлі, що становить приблизно 58 млн. дол., українська сторона через курсову різницю втратить 170 млн. грн.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна України 19 липня 2006 року оголосив конкурс із використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз".

23 березня 2007 року ФДМУ визнав «Керуючу компанію «Брянський машинобудівний завод» (що входить до російського "Трансмашхолдинг"), переможцем конкурсу: пакет було продано за 292,505 млн. грн. при стартовій ціні 292 млн. грн. Покупець був внесений до реєстру власників «Луганськтепловозу» 13 квітня 2007 року.

У жовтні 2009 року реєстратор цінних паперів «Центр-Реєстратор» списав 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" із рахунку КК «Брянський машинобудівний завод» і зарахував їх на рахунок Фонду держмайна. Акції були зараховані на рахунок ФДМУ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня.