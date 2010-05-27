Проти Apple у США проводять антимонопольне розслідування

Міністерство юстиції США проводить попереднє розслідування законності домінування компанії Apple на ринку музичної продукції в інтернеті, повідомили три джерела, знайомі з ситуацією. За їх словами, міністерство звернулося по інформацію до деяких музичних лейблів та онлайн-магазинів музики цього місяця. Співробітникам компаній в основному ставилиі загальні питання про ситуацію на ринку, уточнили джерела.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що Apple скористався своїм домінуючим становищем на онлайн-ринку музики, щоб виключити співпрацю компаній з іншими онлайн-сервісами, такими як Amazon.com, передає Reuters.